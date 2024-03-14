Deprem uzmanı 2 fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur''

'BU AFETLER TEKRAR EDER'

Depremlerin tekrarlanma özelliğinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Barış, "Ama farkında olmadığınız asıl büyük sorun, iş sürekliliğinde önemli kesinti olacak. Marmara Bölgesi ve Bursa deyince ticaret, kültür, sanat, tarih, nüfus gibi birçok şey var. Burada olacak bir afet sadece İstanbul'u, sadece Adapazarı'nı, sadece Kocaeli'ni değil; tüm Marmara'yı etkileyecek. Şimdi doğa kaynaklı olarak adlandırılan depremin şöyle bir doğası var; bu afetler tekrar eder. Marmara'ya bakarsanız, İznik-Mekece fay hattından Marmara'nın birçok bölgesinde faylar var ve nerede bir fay varsa, bu fayın yıllık kayma miktarına göre 400 yıldan 10 bin yıla kadar sürekli tekrarlama aralığı dediğimiz aralıkta depremler olur. Geçmiş bize diyor ki birçok deprem oldu, Marmara'da 320'ye yakın deprem insanlara zarar verdi. O zaman gelecekte de bu depremleri yaşamaya devam edeceğiz. Bunlardan kaçınmamız mümkün değil. Çünkü Türkiye coğrafya olarak Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde; bu depremler, bu kuşağın olmazsa olmazı" diye konuştu.