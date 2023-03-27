Depremde 36 kişinin can verdiği apartmanla ilgili şoke eden rapor ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 36 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, zemin katta kolon kesildiği tespit edildi.
Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.
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Apartmanda yaşayanlardan 36'sı hayatını kaybederken, binada oturanlar zemin kattaki pastanede kolon kesildiğini öne sürüp şikayetçi oldu.
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu bilirkişi olarak tayin edildi.
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Detaylı inceleme yapan bilirkişi, zemin katta kolon kesildiğini tespit edip hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
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