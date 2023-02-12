Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı
Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.
Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı.
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Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.
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Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor.
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Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.(DHA)
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