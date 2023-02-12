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Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi.

Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı - Resim: 1

Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. 

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Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı - Resim: 2

Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı. 

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Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı - Resim: 3

Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor. 

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Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı - Resim: 4

Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.(DHA)

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