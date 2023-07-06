Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü

Devasa yarığı gören vatandaşların bir daha bölgeye gelmediğini dile getiren Abdullah Çalışkanoğlu, “Deprem günü yaşanan patlama sonrası burada böyle bir yarık oldu. Burası patladığı zaman buradan mavi bir duman çıktı. Sabah geldiğimizde burada dudağı uçuklayan bile oldu. Burayı görüp de ürkmemek elde değil. Burayı gelip, gören bir daha gelmiyor. Bizim büyüklerden isteğimiz bizlere destek olmaları” ifadelerini kullandı.