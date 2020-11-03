SON DAKİKA
VERGİ VE CEZALARA 2021 YILINDA GELECEK ZAM ORANI BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Kasım 2020 12:56

Depremzedelere dağıtılan yiyecekleri marketinde satan esnafa gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö., gözaltına alındı.

Depremzedelere dağıtılan yiyecekleri marketinde satan esnafa gözaltı

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

1/ 6
Depremzedelere dağıtılan yiyecekleri marketinde satan esnafa gözaltı

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

2/ 6
Depremzedelere dağıtılan yiyecekleri marketinde satan esnafa gözaltı

Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı.

3/ 6
Depremzedelere dağıtılan yiyecekleri marketinde satan esnafa gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM