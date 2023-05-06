Dev bankadan Türk Lirası için korkutan tahmin

Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk Lirası'nı analiz eden banka TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.