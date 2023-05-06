Dev bankadan Türk Lirası için korkutan tahmin
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, seçim öncesi Türk Lirası'yla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.
14 Mayıs’a günler kala ABD’nin yatırım bankası Goldman Sachs’tan Türk Lirası'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
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Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk Lirası'nı analiz eden banka TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.
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Banka bunun gerçekleşmemesi durumunda TL'deki keskin değer kaybını önlemek için cari açıkta bir düzeltme gerekebileceğini ifade etti.
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Bankanın analistleri spot kurdaki mevduat seviyelerin 2018-2019 dönemindeki benzer bir düzeltmenin gerçekleşmesi durumunda oldukça adil göründüğünü belirtti.
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