Dev şantiyede korku dolu anlar: İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu!

Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan konteynerlerde bulunan işçilerin güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.