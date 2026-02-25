Dev şantiyede korku dolu anlar: İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu!
İstanbul Tuzla’da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu. İşçilerin tahliye edildiği olayda yangın kontrol altına alınırken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Kaynak: DHA
İstanbul’un Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
1 / 7
İşçilerin konakladığı konteynerlerde saat 10.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
2 / 7
Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan konteynerlerde bulunan işçilerin güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
3 / 7
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair incelemeler titizlikle devam ediyor.
4 / 7