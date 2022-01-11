Devasa hazineyi umutsuzca yemek arayan porsuk bulmuş
Kuzey İspanya'daki bir mağarada bulunan ve araştırmacılar tarafından "Olağanüstü bir keşif" olarak görülen, 209 Roma sikkesinden oluşan bir hazinenin, umutsuzca yiyecek arayan bir porsuk tarafından bulunduğu ortaya çıktı.
MS 3 ila 5. yüzyıllar arasına tarihlenen sikkeler, bir porsuk yuvasından sadece birkaç metre ötede tespit edildi.
1 / 6
Kısa süre önce bölgede yoğun kar yağdığını vurgulayan araştırmacılara göre, porsuk yiyecek arama faaliyetlerine hız vermiş, solucan bulma umuduyla yuvasının yakınındaki çatlakları kazmıştı.
2 / 6
Arkeolog Alfonso Fanjul Peraza, hayvanın muhtemelen solucan ararken İstanbul ve Selanik gibi farklı bölgelerde üretilen bu Roma sikkelerini bulduğunu söyledi.
3 / 6
Sikkelerin çoğu bakır ve bronzdan yapılmıştı. Aralarındaki en büyük sikkenin 8 gram olduğu ve o dönem Roma İmparatorluğu sınırlarında yer alan Londra'da üretildiği belirlendi.
4 / 6