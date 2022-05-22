Dikkat zehirli olabilir: İzmit Körfezi'ni Pusula denizanaları bastı

Ölü denizanaları da öbek öbek, toplu bir biçimde denizlerde görülüyor. Yani, bu yine insan eliyle doğanın kirletilmesinden başka hiçbir şey değil. Aslında bunun da çözümü var. Balık pompası yerine sarsak elek kullanılması. Balığı yukarıya yine pompayla basıyorsun ama balıkla diğer maddeler elekle birlikte ayrıştırılıyor. Dolayısıyla gırgırlarda bunlar kullanılırsa hem ölü denizanası hem de canlı denizanası bu kadar çok olmaz" şeklinde konuştu.