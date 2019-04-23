Dileklerinin kabul olması için Aya Yorgi'ye tırmandılar

Birbirinden farklı iplerle Azap Yokuşu'nu adeta renk cümbüşüne döndüren ziyaretçilerin dilekleri arasında ev sahibi olmak da var, torununun sınavında başarılı olmasını isteyen de...



Çocuk dilediklerini belirten Ufuk Direk, “Çocuk için ip aldık. Adaya daha önce çok geldim ama bu niyetle ilk defa geliyorum. Ben yaklaşık 18 sene önce bunu duymuştum. İnsanların dünyası umut ve dilek kapısıdır. Bu kadar insan buraya dileklerini iletmek için geliyor. İnanç meselesi. İşe dinsel olarak değil de inanmak olarak bakmak gerekiyor. Herkes buraya bir umut kapısını kendi çapında aralamak için geliyor." dedi.



