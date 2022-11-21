Dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji uyardı: Fırtına, sağanak yağış...
Meteoroloji, Marmara için yarın akşama kadar sürecek fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar fırtınanın etkili olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgar akşam saatlerinden itibaren, Marmara Denizi'nden güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
'HAVA ÇOK DEĞİŞECEK'
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ökten, şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur bekleniyor. Sağanak yağışın yarın sabaha kadar süreceği bekleniyor. İstanbul'da hava yarın sabah daha da soğuyacak. Sabah 7'de lodos eserken; sabah 8'de hızla Karayel'e dönecek. Evden ince kıyafetle çıkmayın. 1 saatte hava çok değişecek. Hastalık riski var."
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR BAŞLADI
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.
İSTANBUL BOĞAZI’NDA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU
Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul Boğazı’nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgaların sahile kıyıya çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.