Dışarı çıkacaklar dikkat: Meteoroloji uyardı: Fırtına, sağanak yağış...

'HAVA ÇOK DEĞİŞECEK'

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ökten, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da bu gece kuvvetli yağmur bekleniyor. Sağanak yağışın yarın sabaha kadar süreceği bekleniyor. İstanbul'da hava yarın sabah daha da soğuyacak. Sabah 7'de lodos eserken; sabah 8'de hızla Karayel'e dönecek. Evden ince kıyafetle çıkmayın. 1 saatte hava çok değişecek. Hastalık riski var."