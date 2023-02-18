Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan 1’i boş, 7 binadaki arama kurtarma çalışmaları 13’üncü günde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi’nde son 2 cenazenin çıkarılmasıyla sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte 407 hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı. 870 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13’ü yoğun yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisi sürüyor.