Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında yapım aşamasındaki bir binanın girişine kaçak yapılan baraka nedeniyle bina sakinleri, evine kullanılmayan dükkanın içerisinden girip çıkıyor.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde 2010 yılında inşa edilen Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi, M.D.’nin aynı yıl yaptığı baraka yapı nedeniyle apartmanın giriş çıkış kapısına engel oldu. Binanın altında yer alan boş dükkan ise sahibi tarafından apartman sakinlerine giriş çıkış için açıldı.
Binaya giriş çıkışı dükkan içerisindeki kapı, çapı kadar kırılan duvardan yapan bina sakinleri, söz konusu olayda soluğu mahkemede aldı. 2010 yılında M.D.’nin hukuki yola başvurmasıyla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanılan dava, 2018 yılında reddine karara bağlandı.
Bunun üzerine 04.01.2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığınca alınan kararda, bahse konu alanın kamulaştırılması talep edildiği, encümenlerin katıldığı oy birliğiyle onaylandığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca kaçak yapının ivedilikle yıkılması belirtildi.