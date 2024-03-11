Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde 2010 yılında inşa edilen Süleymanoğlu Apartmanı'nın girişi, M.D.’nin aynı yıl yaptığı baraka yapı nedeniyle apartmanın giriş çıkış kapısına engel oldu. Binanın altında yer alan boş dükkan ise sahibi tarafından apartman sakinlerine giriş çıkış için açıldı.