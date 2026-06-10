Diyarbakır'da Koç Holding şirketine silahlı saldırı

Otokoç çalışanları ise yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taş parçasının camlarına isabet ettiğini, izin bu nedenle oluştuğunu belirtti. Görevliler, olay sonrası camı değiştirdi.

Diyarbakır'da son 3 günde Koç Holding'e ait iş yerlerine 3 farklı silahlı saldırı düzenlendi.