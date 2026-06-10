CHP'de ''arınma'' operasyonu: 9 milletvekili disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin kongre süreçlerindeki tartışmalar ve hazırlanan iddianamelerde isimleri geçen Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) iç dinamikleri sarsacak büyük bir disiplin süreci başlatıldı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekili hakkında resmi disiplin sürecinin işletileceğini duyurdu.

Sarı yaptığı açıklamada, "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz.

"9 tane arkadaşımız Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor"

Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alması dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular.

9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"İtiraz edebilirler itiraz yolları açık"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarı, parti iç tüzüğüne göre ihraç talebinin PM tarafından alındığıyla ilgili soru üzerine, "Parti tüzüğümüzde ivedi işler ivedi durumlar diye bir ibaret ve tanımlama var ve bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var bunun. Uygulamalar çerçevesinde biz bu kararı almış durumdayız Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler itiraz yolları açık. Hem MYK kararının kendisine hem Yüksek Disiplin Kurulu'na doğru bir giriş söz konusu olduğunda oraya hem de başka hukuki süreçlere başvurabilirler" dedi.

"Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak"

Sarı, Özgür Özel ile ilgili bir değerlendirme olup olmadığına ilişkin, "Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu: "Partiyi arındıracağım"

Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bunu genel başkan yapar. Bizim ahlaki değerlerimiz tartışılıyorsa herkesin bunu düşünmesi lazım. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Ön yargılı olmayacağım. Bu böyledir deyip partiden atalım düşüncem yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan darbedir. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DHA