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TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında''

TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında''
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Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın paylaştığı son dakika Ankara kulis bilgisine göre, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilimin gölgesinde "3. Yol" arayışı başladı. Kamuoyunun da tanıdığı, Özel'e yakın 6-7 milletvekilinin partiden istifa hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki liderlik ve vizyon tartışmaları, Ankara kulislerine sızan yeni istifa iddialarıyla farklı bir boyuta taşındı. Tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Hacı Yakışıklı'nın paylaştığı bilgilere göre, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri dışında parti içinde "3. Yol" olarak adlandırılan yeni bir grup oluştu.

"Sürekli Rest Çekmekle Yol Yürünmüyor"

Hacı Yakışıklı'nın doğrudan Meclis'teki toplantılara katılan ve kamuoyunun yakından tanıdığı milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı iddiaların öne çıkan satır başları şu şekilde:

Parti içindeki bir grup milletvekili, Özel'in siyasi stratejisini eleştirerek "Sürekli rest çekmekle yol yürünmüyor" görüşünü savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun partide 'arınma' çağrısı yapmasına karşılık, bu arınmaya öncelikle kendi yakın çevresinden başlaması gerektiği vurgulanıyor.

CHP içinde Kılıçdaroğlu ve Özel destekçilerinden bağımsız 6 ila 7 milletvekilinin istifa hazırlığı yaptığı belirtiliyor. İşin çarpıcı yanı ise bu isimlerin aslında Özgür Özel'e yakın konumda olmaları.

Yeni Bir Siyasi Oluşum mu Doğuyor?

Mevcut yönetim anlayışından rahatsızlık duyan bu milletvekillerinin, süreç sonunda tamamen bağımsız yeni bir siyasi hareket başlatabileceği başkentte en çok konuşulan senaryolar arasında yer alıyor. İstifa etmesi beklenen isimlerin kimler olduğu henüz netleşmese de, yaşanacak olası bir kopuşun CHP'nin Meclis'teki aritmetiğini ve muhalefet cephesindeki güç dengelerini derinden etkileyeceği öngörülüyor. 

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Etiketler CHP istifa özgür özel kemal kılıçdaroğlu Hacı Yakışıklı 3. yol Ankara kulisleri siyaset milletvekili yeni siyasi oluşum
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