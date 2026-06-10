İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler

İŞKUR, yılın ilk 5 ayına ait istihdam verilerini açıkladı. Özel sektör ağırlıklı toplam 894 bin 137 açık iş pozisyonu bulunuyor. En çok güvenlik görevlisi, garson, satış elemanı, şoför ve barista aranırken; İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla personel arayan iller oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından paylaşılan mayıs ayı verileri, Türkiye'deki istihdam piyasasında yaşanan devasa hareketliliği gözler önüne serdi.

Yılın ilk 5 ayını kapsayan rapora göre, ülke genelinde toplam açık iş sayısı 894 bin 137'ye ulaştı.

Sabah gazetesinin göre; bu açık pozisyonların 889 bin 727'si gibi çok büyük bir kısmı özel sektörden gelirken, 4 bin 410 kişilik açık ise kamu sektöründe kaydedildi.

En Çok Hangi Meslekler Aranıyor?

İşverenlerin İŞKUR üzerinden açtığı taleplere bakıldığında, ilk sırayı açık ara farkla güvenlik görevlileri alıyor. Klasik mesleklerin yanı sıra barista, figüran ve balık temizleme işçisi gibi spesifik alanlardaki eleman açığı da dikkat çekiyor. İşte en çok talep gören meslekler ve aranan kişi sayıları:

Güvenlik Görevlileri: 42.211 Özel Güvenlik Görevlisi, 22.308 Güvenlik Görevlisi ve 1.927 Silahlı Güvenlik Görevlisi

Hizmet ve Satış Sektörü: 36.784 Turizm/Otelcilik Elemanı, 21.862 Garson, 20.928 Reyon Görevlisi, 15.424 Market Elemanı, 13.876 Satış Elemanı ve 10.959 Kasiyer

Lojistik ve Taşıma: 6.711 Yük Taşıma Şoförü, 3.167 Forklift Operatörü, 2.597 Yolcu Taşıma Şoförü

Üretim ve Sanayi: 13.729 Konfeksiyon İşçisi, 9.364 Dikiş Makinecisi, 2.584 Kaynakçı, 3.418 Elektrikçi

Dikkat Çeken Diğer Meslekler: 5.544 Aşçı, 6.471 Ön Muhasebeci, 2.931 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı), 2.396 Figüran, 1.843 Barista ve 1.327 Balık Temizleme İşçisi

Bölgesel Dağılım

Açık iş sayısının illere göre dağılımında sanayi ve ticaretin kalbi olan büyükşehirler başı çekiyor. İstanbul, 185 bin 537 ilanla en fazla personel arayan il olurken, onu 86 bin 523 ilanla Ankara, 49 bin 771 ilanla İzmir takip etti. Turizm sezonunun etkisiyle Antalya'da 44 bin 676, sanayi devleri Bursa'da 33 bin 677, Kocaeli'de 32 bin 990 ve Kayseri'de 25 bin 362 eleman açığı bulunuyor.

Sektörel Dağılımda "Hizmet" Öne Çıktı

Sektörel veriler incelendiğinde, en büyük personel açığının 485 bin 673 kişi ile "Hizmetler" sektöründe olduğu görülüyor. Bu alanın alt kırılımlarında idari ve destek hizmetleri, toptan ve perakende ticaret ile konaklama/yiyecek hizmetleri ilk sıralarda yer alıyor. Sanayi sektöründe ise imalat ağırlıklı olmak üzere toplam 401 bin 279 kişilik boş pozisyon bulunurken; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe 7 bin 185 eleman aranıyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden profillerine uygun ilanlara başvuru yapabiliyor.

Sabah Gazetesi