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Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu!

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Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen acı haber, eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak K., Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde yaşadığı evinde cansız halde bulundu.

Şubat ayında bu okulda yeni görevine başlayan genç öğretmenden haber alamayan meslektaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Irmak K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla genç öğretmenin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Adli ve İdari Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Olayın hemen ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, eğitim camiasını sarsan bu kaybın idari boyutunun da araştırılması için Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel müfettiş görevlendirildi.

Ağrı Valiliği'nden İlk Açıklama: "İntihar Şüphesi"

Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan şüpheli ölümün ardından Ağrı Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Sürecin titizlikle yürütüldüğünün vurgulandığı Valilik açıklamasında şu kritik bulgular paylaşıldı:

Öğretmenden 7 Haziran 2026 tarihinde haber alınamaması üzerine ekiplerin inceleme başlattığı ve Irmak K.'nın hayatını kaybettiğinin teyit edildiği belirtildi.

Yapılan ilk olay yeri incelemeleri neticesinde olayın "ası suretiyle intihar" olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kamuoyuna duyuruldu.

Soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim müfettişlerinin eşgüdümlü olarak çalıştığı, otopsi raporu doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin hızla tesis edileceği ifade edildi.

Irmak K.'nın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

DHA

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Etiketler Ağrı Irmak öğretmen öğretmen ilkokul kadın öğretmen Ağrı Valiliği asayiş Irmak K. ölüm nedeni video
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