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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı
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ABD'de piyasaların merakla beklediği Mayıs 2026 enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4,2 artış göstererek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık yüzde 0,5 artan enflasyon piyasa beklentileriyle tam uyumlu gerçekleşti.

Küresel piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mayıs ayı enflasyon rakamları resmi olarak duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,2 oranında artış kaydetti. Bu rakam, Nisan 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Nisan 2026'da yüzde 3,8 seviyesinde olan yıllık enflasyonun mayıs ayında ivme kazanarak yüzde 4,2'ye çıkması piyasaları şaşırtmadı. Açıklanan yıllık oran ve yüzde 0,5'lik aylık artış, piyasa analistlerinin önceden belirlediği beklentilerle tam bir paralellik gösterdi. Ortaya çıkan bu tablo, fiyat baskılarının ABD ekonomisinde halen gücünü koruduğunu net bir biçimde gözler önüne seriyor.

Gözler Yeniden Fed'in Faiz Kararlarında

Enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelse de son yılların zirvesine yerleşmesi, dikkatleri bir kez daha doğrudan ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevirdi. Piyasalar, açıklanan bu yeni verilerin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası ve olası faiz adımları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını yakından izlemeye devam ediyor.

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Etiketler abd Mayıs enflasyonu
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