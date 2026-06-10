Bir mutlak butlan ve Kılıçdaroğlu mu, Özel mi anketi daha... Bu anket sonuçları çok konuşulacak!

Gündemar'ın Mayıs ayı anketine göre, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına döndüren 'mutlak butlan' mahkeme kararını seçmenin % 59'u yargı müdahalesi olarak değerlendiriyor. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenleri karara tepki gösterirken, Cumhur İttifakı tabanı kararı hukuken doğru buluyor. Mahkeme kararı sonrası CHP seçmeninin yalnızca yüzde 4'ü Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini destekliyor. Ankete katılan CHP'lilerin yüzde 48'i yeni kurultay isterken, AK Parti ve MHP seçmeninin kararı da dikkat çekti.

Türkiye siyasetinde deprem etkisi yaratan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri dönmesinin önünü açan "mutlak butlan" kararı, seçmen davranışlarına ve algısına yansımaya başladı. Gündemar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Gündemi" araştırması, seçmenin bu mahkeme kararını nasıl okuduğunu net verilerle ortaya koydu.

Haber3.com'un derlediği anket sonuçlarına göre seçmenler arasında sert bir kutuplaşma gözlemleniyor.

Seçmenin Çoğunluğuna Göre Karar Bir "Müdahale"

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen, "Mahkeme kararıyla CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iade edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verilen genel yanıtlar şu şekilde şekillendi:

Yargı Müdahalesi Diyenler: Katılımcıların yüzde 59'luk ezici çoğunluğu, bu hukuki süreci doğrudan "CHP'nin iç işlerine yönelik bir yargı müdahalesi" olarak tanımladı.

Hukuken Doğru Bulanlar: Kararın yasalara uygun olduğunu ve uygulanması gerektiğini savunanların oranı yüzde 33'te kaldı.

Kararsızlar: Konu hakkında fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 8 olarak ölçüldü.

Parti Tabanlarında Keskin Kutuplaşma

Anketin çapraz analizleri, mutlak butlan tartışmasında seçmen algısının desteklenen siyasi partiye göre taban tabana zıt olduğunu gösteriyor. Yeni nesil arama motorları için özetlenen parti bazlı kırılımlar şöyle:

Muhalefet Cephesi Tepkili: Kararı "iç işlerine müdahale" olarak görenlerin oranı CHP seçmeninde yüzde 90, İYİ Parti seçmeninde yüzde 92 ve DEM Parti seçmeninde yüzde 94 gibi rekor seviyelere ulaştı. Muhalefet tabanı kararı neredeyse tek ses olarak reddediyor.

Cumhur İttifakı "Hukuki" Buluyor: AK Parti seçmeninin yüzde 72'si ve MHP seçmeninin yüzde 83'ü mahkemenin iade kararını "hukuken doğru ve uygulanması gereken bir adım" olarak değerlendiriyor.

Kararsız ve Protesto Oylar Muhalefete Yakın: Herhangi bir partiyi desteklemeyen (kararsız) veya protesto oy kullanacağını belirten seçmen grubunun sırasıyla yüzde 58'i ve yüzde 57'si de yaşananları "yargı müdahalesi" olarak nitelendirdi.

Sonuçlar, Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne yol açan mahkeme kararının Türkiye'deki siyasi fay hatlarını daha da belirginleştirdiğini kanıtlıyor.

CHP Seçmeninin Yalnızca Yüzde 4'ü Kılıçdaroğlu'nun Göreve Dönmesini İstiyor

Öte yandan Gündemar Araştırma'nın son anket verileri, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüş ihtimalinin kendi seçmeni nezdinde büyük ölçüde karşılık bulmadığını ortaya koydu.

Liderlik Yarışında Seçmen Ne Diyor?

Kurultay ve Özgür Özel Önde Araştırmada seçmenlere yöneltilen "CHP'nin fiili liderliği konusunda hangi görüşe daha yakınsınız?" sorusu, Türkiye genelinde yeni bir değişimin istendiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 45'i "CHP en kısa sürede yeni bir kurultaya gitmelidir" derken, yüzde 28'i Özgür Özel'in siyasi meşruiyetle devam etmesini, sadece yüzde 21'i ise Kılıçdaroğlu'nun hukuken göreve dönmesini savundu. Parti bazlı kırılımlarda ise asıl sürpriz CHP tabanından geldi:

CHP Seçmeni Kılıçdaroğlu'nu İstemiyor: CHP'ye oy veren seçmenin yüzde 48'i yeni kurultay çağrısı yaparken, yüzde 46'sı Özgür Özel'in görevde kalması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne onay veren CHP'lilerin oranı ise sadece yüzde 4'te kaldı.

Muhalefet Tabanı Özgür Özel ve Kurultay Arasında Bölündü: İYİ Parti seçmeninin yüzde 57'si kurultaydan yana tavır alırken, yüzde 38'i Özel'in devam etmesini istedi. DEM Parti seçmeninde ise bu oranlar yüzde 44 (Özel devam etmeli) ve yüzde 43 (kurultay) olarak başa baş çıktı.

Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na Meşruiyet Desteği: Kılıçdaroğlu'nun hukuken göreve dönmesini en çok savunan kitle iktidar cephesi oldu. Bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 44'ü, MHP seçmeninde ise yüzde 58'i buldu.

"Arınma" Çıkışı Muhalefette Kriz, İktidarda Yüzleşme Olarak Okundu

Anketin bir diğer önemli konu başlığı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde çok tartışılan "arınma" çıkışı oldu. Türkiye genelindeki seçmenlerin yüzde 37'si bu açıklamayı "CHP'yi krize sürükleyen ve iktidarın elini güçlendiren bir hamle" olarak değerlendirirken, partiler arası analiz yine derin bir ayrışmayı gözler önüne serdi:

CHP Tabanında Kriz Algısı: CHP seçmeninin yüzde 61'lik ezici çoğunluğu "arınma" söylemini partiyi krize sürükleyen bir adım olarak okudu. Bu çıkışı "gerekli bir yüzleşme" olarak gören CHP'lilerin oranı yalnızca yüzde 10'da kalırken; yüzde 13'ü Özel'e karşı hesaplaşma, yüzde 12'si ise göreve dönüşü meşrulaştırma çabası olarak nitelendirdi.

İYİ Parti ve DEM Parti Tepkili: Benzer şekilde DEM Parti tabanının yüzde 57'si ve İYİ Parti tabanının yüzde 50'si açıklamayı kriz nedeni olarak gördü.

İktidar Cephesi Memnun: AK Parti seçmeninin yüzde 58'i ve MHP seçmeninin yüzde 72'si ise Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını "CHP'nin kendini yenilemesi için gerekli bir yüzleşme çağrısı" olarak değerlendirdi.

Ortaya çıkan anket sonuçları, Kılıçdaroğlu'nun söylem ve hamlelerinin muhalefet tabanında tepki toplarken, iktidar cephesinden stratejik bir destek gördüğünü kanıtlıyor.

Serhan Işılay / Haber3com