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Türkiye - Avustralya maçının hakemi belli oldu

Türkiye - Avustralya maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı kritik ilk maçın hakem kadrosu açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına D Grubu'ndaki zorlu Avustralya sınavıyla başlıyor. 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak bu kritik ilk maçın hakem kadrosu FIFA tarafından resmi olarak açıklandı.

Düdük Venezuelalı Hakem Valenzuela'da

Ay-Yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası serüvenindeki ilk karşılaşmasında, Venezuela Futbol Federasyonu'nun tecrübeli isimlerinden Jesus Valenzuela düdük çalacak. Zorlu mücadelede Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega saha kenarında görev yapacak.

VAR Koltuğu Peru'ya Emanet

Günümüz futbolunun en kritik unsurlarından biri olan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında kimin oturacağı da netleşti. FIFA'nın atamasına göre, Vancouver'daki bu önemli karşılaşmada VAR koltuğunda Perulu hakem Michael Orue görev alacak.

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İHA

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Etiketler türkiye avustralya dünya kupası Hakem
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