  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı

Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı - Resim: 1

TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

1 / 3
Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı - Resim: 2

Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi.

2 / 3
Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı - Resim: 3

Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

3 / 3