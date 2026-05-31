Doğadan topladılar, yedikten sonra hastanelik oldular; 2 aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Harfilli Mahallesi'nde doğadan topladıkları mantarları yiyen iki aileye mensup 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından 5 kişi Mersin merkezdeki hastanelere sevk edildi.
Rahatsızlanan 7 kişi hızla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırılırken, durumu daha hassas değerlendirilen 5 hasta ilk müdahalenin ardından Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay; Harfilli Mahallesi civarında toplanan mantarların Kayacı Mahallesi'nde ikamet eden Ö.C.'nin evine getirilmesiyle başladı. İki farklı aileye mensup olan 7 kişi, bir araya gelerek pişirdikleri bu mantarları birlikte tüketti. Yemekten bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi tipik gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan hastalar, vakit kaybetmeden Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil tıbbi müdahaleden geçen hastalardan 5'i, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mersin merkezdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, Erdemli ve Mersin'deki hastanelerde tedavileri süren 7 kişinin de hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumlarının şu an için stabil olduğu öğrenildi. Uzmanlar, yağışların ardından doğada yetişen kaynağı belirsiz mantarların tüketilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyarırken, yaşanan üzücü olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.