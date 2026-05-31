Doğadan topladılar, yedikten sonra hastanelik oldular; 2 aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan hastalar, vakit kaybetmeden Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil tıbbi müdahaleden geçen hastalardan 5'i, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mersin merkezdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi. Yetkililerden alınan son bilgilere göre, Erdemli ve Mersin'deki hastanelerde tedavileri süren 7 kişinin de hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumlarının şu an için stabil olduğu öğrenildi. Uzmanlar, yağışların ardından doğada yetişen kaynağı belirsiz mantarların tüketilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyarırken, yaşanan üzücü olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.