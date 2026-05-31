  CHP'de Kurultay süreci başlıyor: Özel hakkındaki iddialara çok sert yanıt

CHP'de Kurultay süreci başlıyor: Özel hakkındaki iddialara çok sert yanıt

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Özgür Özel'e yönelik sosyal medyadaki FETÖ iddialarını kesin bir dille yalanladı. Özel'in hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmadığını ve kızı hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Emre, partiye yönelik kumpaslardan çıkış yolunun derhal "olağanüstü kurultay" olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gündem son derece hareketli. Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti içindeki hukuki süreçleri ve genel başkana yönelik iddiaları net bir dille yanıtladı. 

CHP yönetimi, 'mutlak butlan' kararı sonrası partiye kurulan kumpaslara karşı çıkış yolunun derhal olağanüstü kurultay'a gitmek olduğunu duyurdu ve Özgür Özel hakkındaki tüm FETÖ iltisakı iddialarını madde madde çürüttü.

"Özgür Özel Hedef Haline Getirildi"

Partisinin maruz kaldığı süreci değerlendiren Zeynel Emre, CHP'nin son 1,5 yılda geleneksel oy oranının çok üzerine çıktığını ve milyonlarca yurttaşla buluştuğunu hatırlattı. Özel'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bağımsızlık ile anti-emperyalist dış politika ekseninde siyaset yaptığı için kasıtlı olarak hedef haline getirildiğini savunan Emre, sosyal medyada planlı bir karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkat çekti.

İddialara Madde Madde Yalanlama: "Salihli'de Eczacılık Yapmadı"

Eski bir genel başkanın ifadelerinin ardından alevlenen ve bir FETÖ itirafçısının sözlerine dayandırılan algı operasyonuna sert tepki gösteren CHP Sözcüsü, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Bir itirafçı, Özel'in Salihli'de eczacılık yaparken keşfedildiğini söylüyor. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır; o tarihte Ankara'da Türk Eczacıları Birliği yönetimindedir. Ayrıca Sümerbank davası iddia edildiği gibi 2010'da değil, 2005'te açılmıştır. Genel Başkanımızın kızı İpek de hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir."

"Kurultay Kararı Alınmasının Önünde Hiçbir Engel Kalmadı"

Kamuoyunda tartışılan 'mutlak butlan' (hukuken kesin hükümsüzlük) ve tedbir kararlarına ilişkin de konuşan Zeynel Emre, bu hukuki durumların kurultay sürecini engellemek için birer bahane olamayacağını ifade etti. "Buradan çıkış bir an evvel kurultaydır" diyen Emre, Yargıtay'a verilecek iki adet temyizden feragat dilekçesiyle kararın kesinleşeceğini ve tedbirin ortadan kalkacağını vurguladı. Partinin bir varlık yokluk mücadelesi verdiğini belirten Emre, kurultay için imza sürecinin de kapısını resmen aralamış oldu.

"Yarın imzayı topluyoruz"

Kurultay için imza sürecini başlatacaklarını duyuran Emre, "Biz pazartesi, yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Yani orada da sorun yok. Ve şunu da ifade ettik. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Üye isterse onu da toplarız. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse. Yarıdan bir fazlası toplandıktan sonra bu CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilir. Kural böyledir. En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir" dedi. (DHA)

 

