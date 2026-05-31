  3. Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda

Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda
Türkiye genelinde 9 günlük bayram tatilinin bugün itibariyle sona ermesiyle milyonlarca vatandaş araçlarıyla yollara çıkarken, yeni hafta akaryakıt fiyatlarında tarihin en büyük indirimiyle başlayacak... Tatile araçlarıyla çıkan vatandaşlar hem benzine hem de motorine tatil sonrası gelecek olan bu indirime isyan edecek...

Uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Haber3.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL'lik dev bir indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrolün 91,12 dolara gerilemesiyle birlikte akaryakıttaki bu düşüş pompaya yansıyacak ancak indirimin bir kısmı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi dilimine eklenecek.

İndirimin Ne Kadarı Tüketiciye Yansıyacak?

Araç sahiplerinin bayram tatili dönüşünde merakla beklediği indirim haberi nihayet sektör kaynakları tarafından doğrulandı. Pazartesi gününü salıya bağlayan gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişecek.

Ancak yapılacak olan 1,38 TL'lik benzin ve 7,25 TL'lik motorin indiriminin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Mevcut Eşel Mobil Sistemi uygulaması kapsamında, bu indirimin yaklaşık dörtte birinin doğrudan tüketiciye yansıması, geri kalan büyük kısmının ise devletin vergi kalemlerine dahil edilmesi öngörülüyor. Buna rağmen, söz konusu düşüş bütçeler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Küresel Piyasalarda Petrol Düşüşte: İndirimin Önü Açıldı

Akaryakıt ürünlerindeki bu sevindirici fiyat gerilemesinin ana nedeni, küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının son günlerde yaşadığı sert düşüş oldu. Geçtiğimiz haftayı Brent petrol 91,12 dolar seviyesinden kapatırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Bu küresel gerileme, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan aşağı çekerek Türkiye iç piyasasındaki akaryakıt ürünlerinde beklenen dev indirimin önünü açmış oldu. Sürece dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

İşte 31 Mayıs Pazar günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 64.32 TL 67.05 TL 33.89 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 64.18 TL 66.91 TL 33.29 TL
ANKARA 65.29 TL 68.16 TL 33.87 TL
IZMIR 65.57 TL 68.43 TL 33.69 TL
ADANA 66.14 TL 69.02 TL 34.21 TL
ADIYAMAN 66.48 TL 69.36 TL 34.34 TL
AFYON 66.46 TL 69.42 TL 33.74 TL
AGRI 66.88 TL 69.74 TL 35.09 TL
AKSARAY 66.21 TL 69.09 TL 33.71 TL
AMASYA 65.89 TL 68.74 TL 34.49 TL
ANTALYA 66.53 TL 69.49 TL 33.94 TL
ARDAHAN 66.38 TL 69.24 TL 34.79 TL
ARTVIN 66.17 TL 69.03 TL 35.34 TL
AYDIN 65.81 TL 68.67 TL 33.84 TL
BALIKESIR 65.90 TL 68.76 TL 33.39 TL
BARTIN 65.62 TL 68.28 TL 33.55 TL
BATMAN 66.76 TL 69.73 TL 34.44 TL
BAYBURT 66.07 TL 68.93 TL 34.59 TL
BILECIK 65.25 TL 67.91 TL 33.29 TL
BINGOL 66.91 TL 69.88 TL 34.59 TL
BITLIS 66.91 TL 69.88 TL 34.51 TL
BOLU 65.37 TL 68.02 TL 33.70 TL
BURDUR 66.38 TL 69.34 TL 33.89 TL
BURSA 65.38 TL 68.04 TL 33.29 TL
CANAKKALE 65.94 TL 68.80 TL 33.49 TL
CANKIRI 65.71 TL 68.57 TL 34.10 TL
CORUM 65.89 TL 68.75 TL 34.04 TL
DENIZLI 66.08 TL 68.94 TL 33.59 TL
DIYARBAKIR 66.77 TL 69.74 TL 34.56 TL
DUZCE 65.20 TL 67.86 TL 33.55 TL
EDIRNE 65.42 TL 68.31 TL 33.99 TL
ELAZIG 66.90 TL 69.87 TL 34.31 TL
ERZINCAN 66.32 TL 69.18 TL 34.59 TL
ERZURUM 66.38 TL 69.24 TL 34.49 TL
ESKISEHIR 65.57 TL 68.23 TL 33.39 TL
GAZIANTEP 66.26 TL 69.14 TL 33.91 TL
GIRESUN 66.11 TL 68.97 TL 34.49 TL
GUMUSHANE 66.07 TL 68.93 TL 34.59 TL
HAKKARI 66.94 TL 69.91 TL 35.17 TL
HATAY 66.00 TL 68.88 TL 34.01 TL
IGDIR 66.89 TL 69.75 TL 35.09 TL
ISPARTA 66.45 TL 69.41 TL 33.84 TL
KAHRAMANMARAS 66.27 TL 69.15 TL 34.14 TL
KARABUK 65.64 TL 68.30 TL 33.55 TL
KARAMAN 66.20 TL 69.08 TL 34.31 TL
KARS 66.39 TL 69.25 TL 34.89 TL
KASTAMONU 65.99 TL 68.85 TL 34.55 TL
KAYSERI 66.29 TL 69.17 TL 33.81 TL
KILIS 66.01 TL 68.89 TL 34.21 TL
KIRIKKALE 65.60 TL 68.46 TL 33.72 TL
KIRKLARELI 65.40 TL 68.29 TL 33.89 TL
KIRSEHIR 65.65 TL 68.51 TL 33.82 TL
KOCAELI 64.74 TL 67.40 TL 33.09 TL
KONYA 66.31 TL 69.33 TL 33.91 TL
KUTAHYA 66.25 TL 68.96 TL 33.84 TL
MALATYA 66.49 TL 69.37 TL 34.37 TL
MANISA 65.65 TL 68.51 TL 33.74 TL
MARDIN 66.80 TL 69.77 TL 34.34 TL
MERSIN 66.13 TL 69.01 TL 34.51 TL
MUGLA 66.08 TL 68.94 TL 33.74 TL
MUS 66.92 TL 69.89 TL 34.68 TL
NEVSEHIR 66.20 TL 69.08 TL 33.91 TL
NIGDE 66.15 TL 69.03 TL 33.71 TL
ORDU 65.90 TL 68.75 TL 34.09 TL
OSMANIYE 66.00 TL 68.88 TL 34.34 TL
RIZE 66.05 TL 68.91 TL 34.59 TL
SAKARYA 65.04 TL 67.70 TL 33.19 TL
SAMSUN 65.88 TL 68.73 TL 34.09 TL
SANLIURFA 66.47 TL 69.35 TL 34.36 TL
SIIRT 66.79 TL 69.76 TL 34.54 TL
SINOP 65.94 TL 68.79 TL 34.59 TL
SIRNAK 66.91 TL 69.88 TL 34.75 TL
SIVAS 66.31 TL 69.17 TL 34.39 TL
TEKIRDAG 65.00 TL 67.89 TL 33.69 TL
TOKAT 65.95 TL 68.80 TL 34.59 TL
TRABZON 66.04 TL 68.90 TL 34.19 TL
TUNCELI 66.91 TL 69.88 TL 34.91 TL
USAK 66.08 TL 68.94 TL 33.85 TL
VAN 66.90 TL 69.79 TL 34.41 TL
YALOVA 65.04 TL 67.70 TL 33.19 TL
YOZGAT 65.98 TL 68.84 TL 34.02 TL
ZONGULDAK 65.56 TL 68.22 TL 33.95 TL

 

