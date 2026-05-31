Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda

Türkiye genelinde 9 günlük bayram tatilinin bugün itibariyle sona ermesiyle milyonlarca vatandaş araçlarıyla yollara çıkarken, yeni hafta akaryakıt fiyatlarında tarihin en büyük indirimiyle başlayacak... Tatile araçlarıyla çıkan vatandaşlar hem benzine hem de motorine tatil sonrası gelecek olan bu indirime isyan edecek...

Uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Haber3.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL'lik dev bir indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrolün 91,12 dolara gerilemesiyle birlikte akaryakıttaki bu düşüş pompaya yansıyacak ancak indirimin bir kısmı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi dilimine eklenecek.

İndirimin Ne Kadarı Tüketiciye Yansıyacak?

Araç sahiplerinin bayram tatili dönüşünde merakla beklediği indirim haberi nihayet sektör kaynakları tarafından doğrulandı. Pazartesi gününü salıya bağlayan gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişecek.

Ancak yapılacak olan 1,38 TL'lik benzin ve 7,25 TL'lik motorin indiriminin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Mevcut Eşel Mobil Sistemi uygulaması kapsamında, bu indirimin yaklaşık dörtte birinin doğrudan tüketiciye yansıması, geri kalan büyük kısmının ise devletin vergi kalemlerine dahil edilmesi öngörülüyor. Buna rağmen, söz konusu düşüş bütçeler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Küresel Piyasalarda Petrol Düşüşte: İndirimin Önü Açıldı

Akaryakıt ürünlerindeki bu sevindirici fiyat gerilemesinin ana nedeni, küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının son günlerde yaşadığı sert düşüş oldu. Geçtiğimiz haftayı Brent petrol 91,12 dolar seviyesinden kapatırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi. Bu küresel gerileme, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan aşağı çekerek Türkiye iç piyasasındaki akaryakıt ürünlerinde beklenen dev indirimin önünü açmış oldu. Sürece dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

İşte 31 Mayıs Pazar günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.