Doğalgaz yardımı başvuruları başladı! 1.150 liraya kadar destek ödemesi yapılacak
Dar gelirli ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular başladı. Ödemeler ise mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz desteği için başvurular başladı. Doğal gaz yardımı 450 lira ile 1.150 lira arasında olacak. Ödemelerin Mart ayının ikinci haftasından sonra yapılması planlanıyor.
Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.
Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.
Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.