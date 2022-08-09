Dolar, altın ve kripto paralar için dikkat çeken tahminler
Dolar/TL kuru 18 TL'yi yeniden görüp, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken piyasanın uzman isimleri dolar, altın ve kripto para piyasaları için merakla beklenen tahmin ve uyarılarını açıkladı.
Piyasalarda Dolar/TL kurunda ve altın fiyatarında yukarı yönlü hareketlilik devam ederken sonbahar aylarında dış borç ödemesi yapmak için dolar pozisyonu alacak şirketlerin, zaten hassas olan dolar kuru üzerinde kırılma etkisi yaratmasından endişe ediliyor.
Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre, Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri 880 puanlardan 730’lara gerilese de dolar/TL 17.95 lira üzerindeki seyrini koruyor. Döviz cinsi borçlanma maliyetleri ise geçen yıldan bu yana en iyi oranda ikiye katlamış durumda. Bu arada ise başta bankalar olmak üzere Hazine ve bankacılık dışı sektörün ağustos-aralık aylarını kapsayan dönemde itfa veya çevirmesi gereken 22-23 milyar dolarlık dış borç bulunuyor.
Bankalardan Garanti birkaç ay önce Yapı Kredi ise geçen hafta yüksek maliyetler nedeniyle eurobond yenilemesi yapmayacağını duyurdu. Ancak bu 22-23 milyar doların yüzde 100 çevrilmesi bile 5-6 milyar dolarlık finansman açığı yaratıyor.
Bu kadar paranın dışarı ödenmesi gerekiyor. Ama bankalar gibi opsiyon kullanılmadığı ve daha az çevrildiği durumda ise içeriye getirilen dolar ve bankaların Merkez Bankası ile swap miktarı azalacak. Bu da Merkez Bankası’nın da etkilenmesi sonucunu doğuracak.