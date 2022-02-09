  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!''

Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!''

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, iki aydır yatay giden dövizin yayının fazla gerildiğini söyledi. "Aman dikkat" diyerek "Yayı ne kadar gererseniz ok o ölçüde ileri fırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!'' - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikası kapsamında eylül ayından bu yana attığı adımlarla Türk lirasının değer kaybı tarihi seviyelere ulaşırken, hükümet 20 Aralık'ta dolar/TL'deki yükselişi durdurmak için 'kur korumalı TL mevduat desteğini' hayata geçirdi. 18 lira seviyelerine yükselen dolar, bu uygulamanın ardından 13-14 bandına kadar çekildi.

1 / 9
Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!'' - Resim: 2

Ancak bu gelişme, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. 

2 / 9
Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!'' - Resim: 3

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yaklaşık iki aydır yatay giden dövizin yayının fazla gerildiğini söyledi. 

3 / 9
Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!'' - Resim: 4

"Parasızlık bir dert; tasarruf edip üç kuruş biriktirmek ayrı bir dert... O tasarruf nasıl korunacak; enflasyonun etkisinden kurtulmak nasıl mümkün olacak ya da olabilecek mi, kafa yor dur" diyen Aktaş, şöyle devam etti:

4 / 9