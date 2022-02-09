Dolar kuru için kritik uyarı: ''Yay fazla gerildi, aman dikkat!''
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, iki aydır yatay giden dövizin yayının fazla gerildiğini söyledi. "Aman dikkat" diyerek "Yayı ne kadar gererseniz ok o ölçüde ileri fırlar" değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikası kapsamında eylül ayından bu yana attığı adımlarla Türk lirasının değer kaybı tarihi seviyelere ulaşırken, hükümet 20 Aralık'ta dolar/TL'deki yükselişi durdurmak için 'kur korumalı TL mevduat desteğini' hayata geçirdi. 18 lira seviyelerine yükselen dolar, bu uygulamanın ardından 13-14 bandına kadar çekildi.
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Ancak bu gelişme, pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yaklaşık iki aydır yatay giden dövizin yayının fazla gerildiğini söyledi.
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"Parasızlık bir dert; tasarruf edip üç kuruş biriktirmek ayrı bir dert... O tasarruf nasıl korunacak; enflasyonun etkisinden kurtulmak nasıl mümkün olacak ya da olabilecek mi, kafa yor dur" diyen Aktaş, şöyle devam etti:
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