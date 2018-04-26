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  3. 26 Nisan 2018 17:00

Domaniç Dağları'nda İlkbahar

İlkbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe bürünen Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve yeşilin her tonuyla adeta görsel şölen sunuyor

Domaniç Dağları'nda İlkbahar

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları ilkbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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Domaniç Dağları'nda İlkbahar

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, ilkbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

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Domaniç Dağları'nda İlkbahar

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, bugünlerde doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor.

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Domaniç Dağları'nda İlkbahar

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, sonbaharda ise farklı renklere bürünen bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

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