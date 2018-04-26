Domaniç Dağları'nda İlkbahar
İlkbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe bürünen Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve yeşilin her tonuyla adeta görsel şölen sunuyor
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları ilkbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.
İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, ilkbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.
Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, bugünlerde doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor.