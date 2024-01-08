Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu
Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.
Kaynak: DHA
Ardahan kent merkezi en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü.
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Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.
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Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı.
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Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:
Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.
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