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Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kaynak: DHA
Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu - Resim: 1

Ardahan kent merkezi en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. 

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Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu - Resim: 2

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. 

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Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu - Resim: 3

Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı. 

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Dondurucu soğuklar şehri etkisi altına aldı; nehir tamamen buz tuttu - Resim: 4

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

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