  4. Dört kişilik ailenin aylık yaşam maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı!

İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı Ekim ayı raporunda İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetinin 104 bin TL'nin üzerine çıktığı açıklandı.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının ekim ayı sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,82 artarak 104.927 lira oldu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla kıyasla ise %42,30 artış gösterdi.

Pazartesi günü açıklanan TÜİK verileri, ekim ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 artış kaydettiğini ortaya koymuştu.

TÜRK-İŞ’in son araştırması da Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 28.412 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 92.547 TL’ye çıktığını göstermişti.

