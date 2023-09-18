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  4. Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti

Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti

Adana'da, düğünde karşılaşan husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olan akrabalar, düğünde karşı karşıya geldi. Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. 

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Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti - Resim: 2

DHA'nın haberine göre salondan çıkan kalabalık grup, sokakta tekme tokat kavgaya devam etti. Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı.

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Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti - Resim: 3

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 

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Düğün zehir oldu! Husumetli akrabaların kavgası karakolda bitti - Resim: 4

Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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