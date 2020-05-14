Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bini geçti
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı Dünya genelinde 300 bini aştı.
''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 478 bin 731 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bin 229 oldu.
İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 682 bin 924 olarak belirtiliyor.
ABD'DE CAN KAYBI 85 BİNİ ÜZERİNDE
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.
VAKA SAYISINDA RUSYA 2. SIRADA
Vaka sayısında 1 milyon 430 bin 348 ile merkez üssü haline gelen ABD'yi, 271 bin 95 vaka ile Rusya takip İspanya takip ediyor.
İspanya'yı ise 252 bin 245 vaka ile Rusya takip ediyor.