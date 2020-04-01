  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Nisan 2020 10:40

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 40 bini geçti. 

1/ 7
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı. 

2/ 7
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. 

3/ 7
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti. 

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM