Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.