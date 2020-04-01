Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 40 bini geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre; dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.
Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti.