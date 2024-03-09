  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi

Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi

Bahar adlı dizisinde rol aldığı başrolle izleyicisiyle yeniden buluşan başarılı oyuncu Demet Evgar bu sefer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ana haber sunuculuğu koltuğuna oturarak Birleşmiş Milletler'in dünya kadınları için başlattığı tarihi kampanyayı duyurdu.

Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi - Resim: 1
1 / 7
Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi - Resim: 2

'Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alkışlanacak bir harekete imza attı.

2 / 7
Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi - Resim: 3

Show TV Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yapan Demet Evgar, önce içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı.

3 / 7
Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi - Resim: 4

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi oyuncu Demet Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak “Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım” kampanyasını Show TV ekranlarından başlattı.

4 / 7