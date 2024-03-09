Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi
Bahar adlı dizisinde rol aldığı başrolle izleyicisiyle yeniden buluşan başarılı oyuncu Demet Evgar bu sefer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ana haber sunuculuğu koltuğuna oturarak Birleşmiş Milletler'in dünya kadınları için başlattığı tarihi kampanyayı duyurdu.
1 / 7
'Bahar’ dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alkışlanacak bir harekete imza attı.
2 / 7
Show TV Ana Haber spikerliğini devralarak bültenin açılışını yapan Demet Evgar, önce içinde eksik kelimeler bulunan ve anlaşılmaz ilk haber metnini okuyarak izleyicileri şaşırttı.
3 / 7
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi oyuncu Demet Evgar, UN Women’ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını paylaşarak “Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım” kampanyasını Show TV ekranlarından başlattı.
4 / 7