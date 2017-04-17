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  3. 17 Nisan 2017 08:25

Dünya referandum sonucunu böyle gördü

Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin dünya medyasından ilk haber, değerlendirme ve yorumlar da gelmeye başladı.

Dünya referandum sonucunu böyle gördü

Sonuçları acil koduyla duyuran uluslararası haber ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkilerinin arttığına dikkat çekerek, Türkiye'de artık yeni bir yürütme sisteminin uygulanacağını belirttiler.

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Dünya referandum sonucunu böyle gördü

Dünya medyasının en önemli haber kaynağı olan uluslararası ajanslar, referandum sonuçlarını "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel başarısı" olarak değerlendirdiler.

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Dünya referandum sonucunu böyle gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasal sistem için kararlı ve tutkulu bir kampanya yürüttüğü belirtilen haber ve yorumlarda, yüzde 51 'lik sonuçta bunun etkili olduğunu vurguladılar.

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Dünya referandum sonucunu böyle gördü

Reuters haber ajansı, "Güneydoğu ve Batı'daki güçlü hayır oyları karşısında İç Anadolu'nun ciddi bir karşılık verdiğini" belirtti.

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