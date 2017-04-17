Dünya referandum sonucunu böyle gördü
Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin dünya medyasından ilk haber, değerlendirme ve yorumlar da gelmeye başladı.
Sonuçları acil koduyla duyuran uluslararası haber ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal yetkilerinin arttığına dikkat çekerek, Türkiye'de artık yeni bir yürütme sisteminin uygulanacağını belirttiler.
Dünya medyasının en önemli haber kaynağı olan uluslararası ajanslar, referandum sonuçlarını "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel başarısı" olarak değerlendirdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasal sistem için kararlı ve tutkulu bir kampanya yürüttüğü belirtilen haber ve yorumlarda, yüzde 51 'lik sonuçta bunun etkili olduğunu vurguladılar.