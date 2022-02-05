Dünyaca ünlü bankadan ''yeni dolar krizi'' alarmı
Yatırım bankası Morgan Stanley, 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.
Küresel olarak enflasyonda gözlenen artışın ardından Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası koronavirüs döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri çekeceklerinin sinyalini vermişti.
Federal Reserve'ün bu yıl 5 defa faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler de yükseldi.
İngiltere Merkez Bankası da üç ay içerisinde ikinci defa faizleri artırdı. Morgan Stanley analistleri ise bu dört büyük bankanın bilançolarının mayıs ayında zirve yaparak inişe geçeceğini belirtti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Morgan Stanley, dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaşmaya hazırlandığını belirterek önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.