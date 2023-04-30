Dünyaca ünlü sahilde turist yoğunluğu: Plaj tıklım tıklım oldu

Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndaki ağaçlık bölgelerde tatilcilerin vakit geçirdiği görüldü. Bazı tatilciler ise su sporlarının sevilen etkinliklerinden parasailing yaptı. Çocuklar, varyantın alt bölgesinde kayalık alanda hem yüzdü hem eğlendi.