Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı

Aradan geçen 8 asra rağmen bir benzeri yapılamayan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında 10 binden fazla bir birinden farklı motif bulunuyor. Camiye ziyarete gelenler belirli bir saatte cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine hayran kalıyor. Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden cami sadece dışarıdan ziyaret edilebiliyordu.