Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor
Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu'da keşfettiği safran bitkisiyle başladığı tarımsal faaliyetlerde başarıya ulaştı. Çalışkan'ın, gramı 200 liraya satılan safranı hem yüksek fiyatıyla hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
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Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini keşfetti.
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O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.
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İlk senesinde güzel verim alan Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti.
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