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Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor

Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu'da keşfettiği safran bitkisiyle başladığı tarımsal faaliyetlerde başarıya ulaştı. Çalışkan'ın, gramı 200 liraya satılan safranı hem yüksek fiyatıyla hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor - Resim: 1
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Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor - Resim: 2

Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini keşfetti. 

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Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor - Resim: 3

O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti. 

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Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor - Resim: 4

İlk senesinde güzel verim alan Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti.

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