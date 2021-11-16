Dünyanın en sapık imparatoru: Caligula'nın hayatı duyanları dehşete düşürüyor

Caligula aslında hep paranoya düzeyinde şüpheciydi ancak bu özelliğini tahta çıktıktan sonra belli etmeye başladı. Çok ağır bir şekilde hastalanan Caligula, birisinin onu zehirlediğini düşündü ve her ihtimale karşı bütün sevdiklerini öldürttü.