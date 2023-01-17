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Dünyanın en soğuk şehri dondu! Sıcaklık eksi 50 dereceye düştü

Dünyanın en soğuk şehir olarak bilinen Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceye kadar düştü.

Dünyanın en soğuk şehri dondu! Sıcaklık eksi 50 dereceye düştü - Resim: 1

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta termometreler eksi 50 dereceyi gördü. 

Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak tanımlanan doğu Sibirya'da bulunan şehir, anormal derecede uzun bir soğuk hava dalgası gördü.

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Dünyanın en soğuk şehri dondu! Sıcaklık eksi 50 dereceye düştü - Resim: 2

Ocak, bölgenin en soğuk ayı olmasına ve orada yaşayanlar dondurucu soğuklara alışkın olmalarına rağmen, bu bölgedeki sakinler ısınmak için ekstra önlemler alıyor.

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Dünyanın en soğuk şehri dondu! Sıcaklık eksi 50 dereceye düştü - Resim: 3

Reuters'a konuşan Yakutsk şehri sakinleri, "Bu soğukla savaşamazsınız. Ya uyum sağlar ve ona göre giyinirsiniz ya da acı çekersiniz" dedi.

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Dünyanın en soğuk şehri dondu! Sıcaklık eksi 50 dereceye düştü - Resim: 4

Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir Yakutsk'lu, dondurucu soğuğa karşı önlemini,  "Sadece kalın giyiniyorum. Lahana gibi kat kat" diyerek açıkladı.

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