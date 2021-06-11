Dünyanın gözü burada: Şoke eden görüntüler

ÇİN HİÇBİR ZAMAN ÜYE OLMADI

Rusya 1998'de katılarak G8'i oluşturdu, ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği için dışarıda bırakıldı. Çin, büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük nüfusuna sahip olmasına rağmen hiçbir zaman üye olmadı.