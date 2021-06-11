Dünyanın gözü burada: Şoke eden görüntüler
Bugün başlayan ve 13 Haziran'a kadar sürecek olan G7 zirvesi, dünya liderlerini buluşturuyor. İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'daki G7 zirvesinde yüz yüze toplantılar yapılırken, protestolar da gerçekleşiyor.
Dünyanın gözü İngiltere'de... 11-13 Haziran arasında gerçekleşecek olan G7 zirvesi başladı. Dünya liderleri, bugünden itibaren 3 gün boyunca İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'daki G7 zirvesinde yüz yüze toplantılar gerçekleştirecek.
Zirveye katılacak liderler arasında ilk yurt dışı gezisini yapan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bulunuyor.
G7, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği bir zirve. G7 ülkeleri ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada. Bu ülkeler, 2018'de küresel net servetin yüzde 58'ini ellerinde bulunduruyorlardı.
ÇİN HİÇBİR ZAMAN ÜYE OLMADI
Rusya 1998'de katılarak G8'i oluşturdu, ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği için dışarıda bırakıldı. Çin, büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük nüfusuna sahip olmasına rağmen hiçbir zaman üye olmadı.