SON DAKİKA
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR SAAT 20.00'YE KADAR İPTAL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Ocak 2020 12:47

Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var

Geçtiğimiz Cuma günü ABD güçleri tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesi, bugün defnedileceği memleketine ulaştı. Törende çıkan izdihamda 35 kişinin öldüğü bildirildi.

Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var

Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı.

1/ 39
Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.

2/ 39
Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var

CENAZEDE İZDİHAM
Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

İzdiham nedeniyle ölenlerin olduğu belirtiliyor.

3/ 39
Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

4/ 39
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM