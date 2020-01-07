Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ! Çok sayıda ölü var
Geçtiğimiz Cuma günü ABD güçleri tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesi, bugün defnedileceği memleketine ulaştı. Törende çıkan izdihamda 35 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a ulaştı.
Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.
CENAZEDE İZDİHAM
Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.
İzdiham nedeniyle ölenlerin olduğu belirtiliyor.