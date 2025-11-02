Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na büyük katılım

Organizasyonda 42 kilometre koşacak olan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'a inecek ve sahil hattından Karaköy yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüden Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay Caddesi'ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Sporcular, burada U dönüşü yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı bitirdi.