Düşük faizli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar olacak? İşte ödeme tablosu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut kredisi kampanyasının detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkanı sağlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden Konut Finansmanı Projesi'nin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati şöyle açıkladı:
"3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.
Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise “Liralaşma stratejimizi" destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50’si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH’ın yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır.