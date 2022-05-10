Düşük faizli konut kredisinde aylık taksitler ne kadar olacak? İşte ödeme tablosu

"3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.

Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.