Duvar boşluğundan yüzlerce yıllık tarih fışkırdı! 300 parçalık gizemli Mekke planı ortaya çıktı
Kütahya’nın Parmakören Mahallesi’ndeki tarihi camide yürütülen restorasyon, sanat tarihi açısından heyecan verici bir keşfe sahne oldu. Caminin duvarındaki bir oyukta bulunan ve yüzlerce parçaya ayrılmış gizemli kağıtların, Osmanlı dönemine ait eşsiz bir Mekke haritası olduğu düşünülüyor.
Kütahya’nın Parmakören Mahallesi’nde bulunan ve yapım tarihi tam olarak bilinmeyen tarihi camide, restorasyon sırasında duvardaki bir taşın yerinden oynatılmasıyla asırlık bir sır gün yüzüne çıktı.
Duvarın içindeki boşluktan çıkan yaklaşık 300 parça kağıt, Osmanlı’nın kutsal topraklara bakışını yansıtan önemli bir eseri işaret ediyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2,5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları, beklenmedik bir keşifle derinleşti. Caminin duvarında yapıya ait olmadığı anlaşılan bir taşın kaldırılmasıyla ortaya çıkan oyuktan, ileri derecede deforme olmuş çok sayıda kağıt parçası çıktı.
Kırılgan yapıları nedeniyle büyük bir dikkatle toplanan kağıtlar, Ankara'daki Kağıt Konservasyon Laboratuvarı'na gönderildi. Uzman ekipler, mikroskobik incelemeler ve dijital eşleştirme yöntemlerini kullanarak bu "dev yapbozu" birleştirmeye başladı. Yapılan ilk incelemelerde, parçaların üzerinde nehir çizimleri, bitki figürleri ve mimari detaylar tespit edildi.