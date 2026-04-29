Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonun belli olacağı final müsabakasının tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı ilan edilen final maçının, 22 Mayıs Cuma gününe alındığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."