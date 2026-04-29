Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na yeniden aday olması için seçimlerin erkene çekilmesi beklenirken Ankara kulislerinden sürpriz bir iddia geldi. AK Parti'nin 2027 yılına çekmeyi planladığı seçimleri 2028 yılına ertelediği öne sürüldü.

Anayasa’nın 101. maddesindeki "iki dönem" kuralı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesinin tek yolu TBMM’nin erken seçim kararı almasından geçiyor.

AK Parti yönetimi, bu anayasal engeli aşmak ve Erdoğan’ın yolunu açmak için başlangıçta 7 Kasım 2027 tarihini hedeflemişti.

Ancak Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre dış politikadaki "savaş" faktörü ve ekonomik etkileri tüm hesapları altüst etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi programının meyvelerini vermesi beklenen sürecin İran-İsrail-ABD savaşıyla sekteye uğradığının belirtildiği habere göre AK Parti kurmayları, "Mevcut ekonomik şartlarla sandığa gitmek büyük risk" değerlendirmesinde bulunarak geri adım attı.

Özcan'ın kulis haberine göre; ekonomi yönetimine fazladan 6-7 ay kazandırmak isteyen AK Parti, seçimleri 2028’in Nisan veya Mayıs aylarında yapmayı daha uygun buluyor.

Bu hamleyle hem ekonomi politikalarının tam etkisini göstermesi hedefleniyor hem de Erdoğan’ın adaylığı için gerekli olan yasal süreçler zamana yayılıyor.

