Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin hamile olduğunu karnı burnunda pozla duyurdu

"Diva Yorgun" ve "Pusulam Rüzgar" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren başarılı şarkıcının belirginleşen karnı dikkat çekerken, hayranları tebrik mesajları yağdırdı.

Müzik dünyasının güçlü sesi Melike Şahin, hayranlarını heyecanlandıran müjdeli haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. İş insanı Sedat Arpalık ile mutlu bir evlilik sürdüren Şahin, hamile olduğunu "karnı burnunda" pozlarıyla ilan etti.

Kendine has tarzı ve "Diva Yorgun", "Canın Beni Çekti" gibi sevilen şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Melike Şahin, bu kez özel hayatından gelen bir sevinçle gündemde.

2023 yılında sade bir törenle hayatını birleştirdiği Sedat Arpalık ile ilk bebeklerini kucaklamaya hazırlanan ünlü sanatçı, hamilelik sürecini şu ana kadar büyük bir gizlilikle yürütmüştü.

Sosyal medya hesabından art arda fotoğraflar paylaşan Şahin'in belirginleşen karnı, hamileliğin yaklaşık 4-5 aylık olduğunu gözler önüne serdi. Yoğun konser maratonuna rağmen bu süreci ustalıkla saklayan sanatçının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçilerinden "Bebek Kız mı?" Tahminleri

Melike Şahin’in fotoğraflarda tercih ettiği kıyafet renkleri, hayranları arasında "bebeğin cinsiyeti kız mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Henüz bebeğin cinsiyeti veya ismiyle ilgili resmi bir açıklama gelmese de, müzik dünyasından pek çok ünlü isim Şahin’in paylaşımının altına tebrik mesajları bıraktı.